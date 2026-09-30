«Безопасный счет» и код из СМС: эксперт назвал 5 фраз, после которых нужно класть трубку

Мошенники могут представляться сотрудниками банков, полиции, маркетплейсов, управляющих компаний и «Госуслуг», однако используемые ими схемы часто выдают несколько характерных фраз. Об этом рассказал заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса Никита Блисс в беседе с RT.

«Переведите деньги на безопасный счет»

По словам специалиста, просьба отправить деньги на так называемый безопасный счет является одним из очевидных признаков мошенничества. Такой банковской процедуры не существует.

Еще одна опасная просьба — назвать код из СМС. Он может подтверждать вход в личный кабинет, операцию или изменение данных. Банки и государственные службы не должны запрашивать такие коды по телефону.

Звонок с угрозой кредита

Мошенники также могут сообщить, что на имя человека якобы оформляют кредит или по его счету проходит подозрительная операция. Такая легенда рассчитана на то, чтобы напугать собеседника и заставить его передать данные либо самостоятельно перевести деньги.

Еще один распространенный прием — требование срочно установить приложение для защиты средств. По словам Блисса, таким способом злоумышленники могут попытаться получить удаленный доступ к смартфону и банковским приложениям.

Почему мошенники требуют молчать

Пятой тревожной фразой специалист назвал требование никому не рассказывать о разговоре из-за якобы секретной проверки. Давление и срочность в такой ситуации нужны злоумышленникам, чтобы человек не успел посоветоваться с близкими или самостоятельно связаться с организацией.

При подозрительном звонке рекомендуется сразу завершить разговор, не перезванивать на высветившийся номер и самостоятельно найти официальный контакт банка, ведомства или сервиса. Если человек уже сообщил код или перевел деньги, следует заблокировать карту, сменить пароли, связаться с банком по официальному номеру и обратиться в полицию.