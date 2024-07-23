Работы по искусственному лесовосстановлению проводят в Подмосковье

В Подмосковье в рамках госзадания проводятся работы по искусственному лесовосстановлению, их осуществляют за счет лесопользователей с помощью посадочного материала, выращенного в лесных питомниках региона. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Искусственное лесовосстановление — главный элемент воспроизводства лесов. На территории лесного фонда Московской области оно выполняется в основном в местах, где ранее были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также для сохранения полезных функций лесов и их биологического разнообразия», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». На данный момент в регионе удалось выполнить почти на 55% от годового плана государственного задания. В комитете уточнили, что сеянцы с открытой корневой системой уже высадили на площади более 106 гектаров, с закрытой — на площади 57 гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.