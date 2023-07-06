Работы по капитальному ремонту поликлиники в Королеве вышли на финишную прямую

Готовность капремонта поликлиники, расположенной в микрорайоне Юбилейный в Королеве, составляет уже восемьдесят пять процентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Ожидается, что кабинеты самых посещаемых специалистов перенесут на первый этаж, здесь также создадут комфортные зоны ожидания приема врача, обустроят удобную навигацию. Работы проводятся в соответствии с проектом «Наша поликлиника». Уже этой осенью специалисты возобновят прием пациентов в отремонтированной поликлинике.

Ранее глава региона Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной детской поликлиники No2 в Ивантеевке.