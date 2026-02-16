Рай для туриста: три европейские жемчужины открыты для россиян

С наступлением весны многие россияне задумываются о восстановлении сил после зимнего периода. Об этом пишет Regions .

Несмотря на распространенное мнение о закрытости Европы, существуют страны, готовые оказать теплый прием путешественникам из России, особенно в сфере оздоровительного туризма. Специалист туристической отрасли Инга Шапиро назвала три надежных направления, где визовые формальности не станут непреодолимым препятствием.

Венгрия: термальные богатства и гостеприимство

Будапешт и прилегающие регионы по праву считаются термальной столицей континента. Здесь бьет более сотни горячих источников, а культура водолечения уходит корнями в глубину веков. Венгерское консульство сохраняет прогнозируемый режим работы с российскими гражданами, оказывая содействие в оформлении документации без искусственных задержек. Сроки выдачи виз остаются приемлемыми.

Важным преимуществом становится признание отечественных медицинских справок. В местных санаториях принимают российские санаторно-курортные карты без требования дополнительных обследований и переводов. По словам эксперта, в Венгрии чувствуется искреннее расположение к гостям, а не формальная вежливость.

Словакия: камерность и высокий сервис

Словацкие здравницы уступают в известности раскрученным курортам, однако ценители выбирают их за уединенность и отсутствие толп туристов. Пьештяни, Бардеевске Купеле и другие локации хорошо знакомы знатокам бальнеологии. Местный подход делает ставку на индивидуальное обслуживание: отели здесь не отличаются масштабами, зато уровень медицины и сервиса неизменно высок. Лечебные программы разрабатываются персонально, исходя из возраста и диагноза. Это направление выбирают вдумчивые путешественники, которые, однажды посетив страну, стремятся вернуться вновь.

Словения: природная гармония и альпийская эстетика

Словения выделяется исключительной живописностью. На небольшой территории соседствуют Альпы, побережье Адриатики, целебные источники и реки с бирюзовой водой. Озеро Блед с замком на скале представляет собой образ, знакомый по открыткам. Однако привлекает туристов не только красота. Местные термальные курорты специализируются на терапии опорно-двигательного аппарата и реабилитации после травм.

Как отмечает эксперт, здесь достигается удивительное сочетание первоклассных отелей, профессиональной медицины и восхитительных ландшафтов. Лечебный эффект дают не только процедуры, но и окружающая природа.

Все перечисленные государства входят в Шенгенскую зону, поэтому потребуется виза. Специалист советует не затягивать с подачей документов и бронировать места заранее. Март считается межсезоньем, что позволяет найти выгодные предложения. Оздоровительные программы обычно рассчитаны минимум на полмесяца, короткие поездки принесут скорее расслабление. На месте не стоит стесняться обращаться к врачам, они привыкли объяснять все детали иностранцам, а языковой барьер практически отсутствует.

