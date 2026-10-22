Ракетная и беспилотная тревога: ночь в Воронеже прошла под звуки сирен

В ночь на 22 октября в Воронеже и районах области прозвучала серия взрывов и сработали системы экстренного оповещения населения. Регион столкнулся с двойной угрозой: сначала действовал режим опасности атаки БПЛА, а в 01:25 была объявлена ракетная опасность на всей территории Воронежской области. Местные жители зафиксировали более десяти громких взрывов, работа систем ПВО и сирен продолжалась в течение нескольких часов. Об этом сообщает Voronezh1.ru.