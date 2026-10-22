Ракетная и беспилотная тревога: ночь в Воронеже прошла под звуки сирен
Voronezh1.ru: объявить ракетную опасность по Воронежской области пришлось ночью
В ночь на 22 октября в Воронеже и районах области прозвучала серия взрывов и сработали системы экстренного оповещения населения. Регион столкнулся с двойной угрозой: сначала действовал режим опасности атаки БПЛА, а в 01:25 была объявлена ракетная опасность на всей территории Воронежской области. Местные жители зафиксировали более десяти громких взрывов, работа систем ПВО и сирен продолжалась в течение нескольких часов. Об этом сообщает Voronezh1.ru.
Хронология ночной тревоги в Воронежской области
- 18:41 (21 октября): введение режима опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области.
- 21:32 (21 октября): запуск сирен в Воронеже и прилегающих районах из-за непосредственной угрозы удара дронов.
- 23:45 (21 октября): первые сообщения жителей Воронежской агломерации, Нововоронежа, Аннинского, Бобровского и Россошанского районов о звуках взрывов.
- 01:25 (22 октября): повторный запуск сирен и объявление ракетной опасности по всей Воронежской области.
- Общая обстановка: зафиксировано более 10 взрывов, жители укрывались в безопасных помещениях (коридорах, ванных комнатах) до отбоя тревоги.