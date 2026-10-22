Ракетная и беспилотная тревога: ночь в Воронеже прошла под звуки сирен

Voronezh1.ru: объявить ракетную опасность по Воронежской области пришлось ночью

Общество

В ночь на 22 октября в Воронеже и районах области прозвучала серия взрывов и сработали системы экстренного оповещения населения. Регион столкнулся с двойной угрозой: сначала действовал режим опасности атаки БПЛА, а в 01:25 была объявлена ракетная опасность на всей территории Воронежской области. Местные жители зафиксировали более десяти громких взрывов, работа систем ПВО и сирен продолжалась в течение нескольких часов. Об этом сообщает Voronezh1.ru.

Хронология ночной тревоги в Воронежской области

  • 18:41 (21 октября): введение режима опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области.
  • 21:32 (21 октября): запуск сирен в Воронеже и прилегающих районах из-за непосредственной угрозы удара дронов.
  • 23:45 (21 октября): первые сообщения жителей Воронежской агломерации, Нововоронежа, Аннинского, Бобровского и Россошанского районов о звуках взрывов.
  • 01:25 (22 октября): повторный запуск сирен и объявление ракетной опасности по всей Воронежской области.
  • Общая обстановка: зафиксировано более 10 взрывов, жители укрывались в безопасных помещениях (коридорах, ванных комнатах) до отбоя тревоги.

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