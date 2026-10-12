ДТП по сценарию мошенников: ВСС раскрыл три популярные схемы обмана страховщиков

На ОСАГО и каско приходится 85% выявленных случаев страхового мошенничества в России. При этом злоумышленники все чаще используют схемы, связанные со страхованием жизни, здоровья и имущества. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Какие схемы используют в автостраховании

По словам Ефремова, наиболее распространены три способа обмана страховщиков: фальсификация обстоятельств ДТП, инсценировка аварий при движении задним ходом и намеренное создание столкновений на круговых перекрестках.

В первом случае мошенники используют уже поврежденный автомобиль, который повторно выставляют участником аварии. После получения выплаты машину ремонтируют с помощью подержанных деталей и могут использовать в следующей инсценировке.

На круговых перекрестках распространена схема, при которой автомобиль съезжает с круга из среднего ряда, а другая машина намеренно оказывается на его траектории. Еще один вариант — авария при движении задним ходом, когда водитель сталкивается с неподвижным объектом, а затем обращается за возмещением по каско.

Ефремов также рассказал о так называемых бесконтактных ДТП. В таких случаях один автомобиль вынуждает другого резко маневрировать, чтобы избежать столкновения. Если водитель съезжает с дороги и повреждает машину, мошенники могут добиваться выплаты от страховой компании.

Как обманывают страховщиков по каско

По словам представителя ВСС, в последние два года встречаются схемы с автомобилями, ввезенными по параллельному импорту. Машину, ранее получившую серьезные повреждения за рубежом, восстанавливают и продают в России по низкой цене. Затем ее страхуют по завышенной рыночной стоимости, а после нового ДТП пытаются получить полную страховую выплату.

Проверить историю автомобиля за пределами России бывает сложно, особенно если перед оформлением полиса он выглядит исправным. Это затрудняет оценку его фактического состояния.

Мошенничество со страхованием жизни и здоровья

По данным Ефремова, на схемы со страхованием жизни и здоровья приходится около 7% учтенных мошеннических действий. Среди распространенных нарушений — оформление страховки задним числом, подделка сведений о травмах и злоупотребления при участии отдельных медицинских работников.

В некоторых случаях люди оформляют несколько десятков договоров в разных страховых компаниях, после чего заявляют о несчастном случае и добиваются выплат по нескольким полисам. Ефремов также упомянул случаи фальсификации заболеваний и получения страхового возмещения на основании недостоверных медицинских данных.

Отдельные сложности возникают при ипотечном страховании, когда заемщик скрывает сведения о состоянии здоровья, а позднее предъявляет заболевание как основание для выплаты.

Как обманывают при страховании имущества

Доля выявленных мошеннических действий, связанных со страхованием имущества, составляет около 8%. В этой сфере встречаются заявления о повреждениях, которые существовали еще до оформления полиса, а также попытки получить компенсацию за имущество, которого фактически не было на месте происшествия.

Среди схем с коммерческой недвижимостью Ефремов назвал вывоз товаров со склада с последующей инсценировкой пожара или кражи. После этого владелец заявляет об утрате имущества и обращается за страховой выплатой.

Как страховщики выявляют обман

Страховые компании проверяют обстоятельства каждого страхового события на наличие признаков мошенничества. При возникновении подозрений они собирают дополнительные доказательства, анализируют информационные базы и записи фото- и видеокомплексов.

Также используются графовые модели, которые помогают выявлять связи между участниками, автомобилями, договорами и повторяющимися страховыми случаями. Такие инструменты позволяют обнаруживать взаимосвязанные эпизоды, которые по отдельности могут выглядеть обычными обращениями за возмещением.