Министерство просвещения определило количество часов на внеурочные занятия по искусственному интеллекту в школах. Для учеников 5–6 классов на курсы по ИИ отводится 30 минут в неделю, а для 7–11 классов — один час в неделю.

Ведомство также рекомендовало расписание других внеурочных курсов. «Разговоры о важном» предложено проводить по понедельникам для 1–11 классов, а «Россия — мои горизонты» — по четвергам для 6–11 классов. Кроме того, по понедельникам рекомендовано преподавать историческое просвещение (2–11 классы), по вторникам — финансовую грамотность (2–11 классы), по пятницам — занятия для физического развития (1–11 классы). Таким образом, школа получает единую сетку внеурочной деятельности с привязкой к дням недели и возрастным группам. Нововведения касаются всех параллелей, от начальных до выпускных классов, и охватывают как обязательные разговоры о важном, так и профориентацию, финансовую культуру и физическое развитие.