Без пробок с ветерком: курьерский бум на двухколесных зафиксировали в Московской области

REGIONS: самокаты и велосипеды обгоняют автомобили в доставке по Подмосковью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Жители Московской области все чаще отказываются от автомобилей при заказе курьерских услуг. За год спрос на исполнителей на самокатах и велосипедах вырос в 3,5 раза, а на пеших курьеров — на 70%. Такими данными с REGIONS поделились аналитики «Авито Услуг».

В плотном городском трафике велосипед или самокат нередко оказываются практичнее машины. Курьеру не нужно искать парковку, а на коротких расстояниях он может срезать через пешеходные зоны и велодорожки. Такой формат хорошо подходит для доставки документов, небольших посылок и покупок. Именно эта категория и показала самую заметную динамику — в 3,5 раза за год.

Второе место по темпам роста заняли пешие курьеры: плюс 70% за год. Этот способ удобен, когда отправление нужно передать в пределах одного района или доставить туда, куда сложно подъехать на автомобиле. Пешая доставка не зависит от дорожной ситуации и парковки, а для небольших посылок на короткие расстояния это один из самых простых вариантов.

Автокурьеры при этом не сдают позиций — спрос на них вырос на 4%. Машина остается востребованной, когда нужно перевезти несколько отправлений за один маршрут, доставить крупногабаритную посылку или преодолеть серьезное расстояние.

В целом спрос на городскую курьерскую доставку в регионе за год прибавил 19%. Сама услуга становится разнообразнее: пользователи выбирают исполнителя не только по скорости, но и с учетом расстояния, размера отправления и особенностей маршрута.

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