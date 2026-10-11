Более 60 общин по всей стране: как РПЦ помогает глухим верующим

РПЦ: священнослужители по всей России изучают жестовый язык

Общество

В Русской православной церкви насчитывается более 60 общин для глухих людей. В некоторых из них богослужения проводят священнослужители с нарушениями слуха. Об этом сообщил глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин после литургии для глухих в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

На литургию в Москву приехали более 300 человек

11 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в храме Христа Спасителя богослужение, сопровождавшееся переводом на жестовый язык.

По словам Потокина, на литургию приехали более 300 человек из разных городов России. Представители более 35 общин приняли участие в богослужении, а в алтаре патриарху сослужили более 20 священнослужителей, которые окормляют общины глухих.

Священнослужители изучают жестовый язык

Потокин отметил, что при поддержке патриарха священники в разных регионах страны изучают жестовый язык, чтобы сделать церковную жизнь доступнее для людей с нарушениями слуха.

В некоторых общинах служат слабослышащие священники. После рукоположения они продолжают совершать богослужения вместе с глухими верующими, которым оказывают духовную поддержку.

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