Прививка от гриппа: эксперт Лебедев объяснил, почему важно успеть в октябре

Пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается в конце декабря — начале января. Об этом сообщил ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Чтобы поствакцинальный иммунитет успел полноценно сформироваться (на это требуется от двух до четырех недель), специалист рекомендует прививаться в сентябре–октябре. Вакцинация во время эпидемии нерациональна из-за риска заражения до выработки антител. Никакой специальной подготовки и сдачи анализов перед прививкой не требуется — достаточно прохождения стандартного врачебного осмотра. Об этом пишет Газета.Ru.