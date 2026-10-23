Прививка от гриппа: эксперт Лебедев объяснил, почему важно успеть в октябре
Газета.Ru: отменить сдачу анализов перед вакцинацией разрешил доктор
Пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается в конце декабря — начале января. Об этом сообщил ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Чтобы поствакцинальный иммунитет успел полноценно сформироваться (на это требуется от двух до четырех недель), специалист рекомендует прививаться в сентябре–октябре. Вакцинация во время эпидемии нерациональна из-за риска заражения до выработки антител. Никакой специальной подготовки и сдачи анализов перед прививкой не требуется — достаточно прохождения стандартного врачебного осмотра. Об этом пишет Газета.Ru.
Рекомендации по вакцинации и сроки развития эпидемии
- Сроки и динамика заболеваемости:
- Ожидаемый пик: конец декабря 2026 года — начало января 2027 года (новогодние праздники);
- Время на выработку антител: от 2 до 4 недель после введения препарата.
- Оптимальное время для прививки:
- Сентябрь и октябрь (допускается ноябрь);
- Поздняя вакцинация во время вспышки нерациональна, так как организм не успевает выработать защиту до встречи с вирусным штаммом.
- Правила подготовки к вакцинации:
- Специальные анализы или диагностика healthy-пациентам не требуются;
- Обязателен только предварительный осмотр у терапевта или педиатра для исключения острых состояний и противопоказаний.