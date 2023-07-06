Реконструкция предприятия по выпуску булочек для фастфуда началась в Егорьевске

В подмосковном Егорьевске ведется реконструкция предприятия по выпуску хлебобулочных изделий для предприятий быстрого питания. Сегодня сотрудники областного Главгосстройнадзора и подведомственной лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход работ на объекте.

В сообщении ведомства уточнили, что застройщиком выступает ООО «Юнихолд», который является поставщиком торговых сетей и предприятий общепита. Работы по реконструкции производственного корпуса площадью более 2,2 тысячи квадратных метров начались в мае этого года. Планируется, что рабочие установят там дополнительное вентиляционное и противопожарное оборудование, а также изменят планировку здания.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.