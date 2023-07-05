Губернатор Подмосковья обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Можайск обсудил с местными общественниками развитие муниципалитета. Он отметил важность коммуникации с жителями.

«Дело в том, что, когда мы разделяем то, что важно для человека, – построить школу, площадку, уделить внимание детям, тогда происходят преобразования – парк это, капитальный ремонт детского сада, благоустройство аллеи или комплекс, который мы сдадим в Можайске к концу года», - сказал губернатор.

Депутат и общественник Елена Прокутина выразила благодарность за проведение работ в парке «Ривьера» и открытие новых социальных и спортивных объектов. По ее словам, в округе за последние пять лет построили две школы и ФОК, ремонтируют образовательные учреждения. В декабре откроется новое здание для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Кроме того, в этом году будет проведена «перезагрузка» поликлиники.

В 2019 году модернизировали 38 котельных и построили две новые. В этом году планируется завершить ремонт в котельной, обеспечивающей теплом 7,5 тысячи жителей. Новую котельную построили и для Никольского собора.

В 2022 году по программе «Чистая вода» модернизировали два ВЗУ в Борисово и Тропарево. Планируется капитально отремонтировать 10 участков сетей водоснабжения еще в нескольких населенных пунктах. Также в этом году начнется реконструкция 21 участка сети водоснабжения и главных очистных сооружений. Завершить работы планируют в конце 2024 года.

Во встрече приняла участие староста деревни Исавицы, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Яна Молодкина. Она рассказала о работе с молодежью и позитивных изменениях в родном населенном пункте.

«За последнее время у нас произошло много изменений – положили искусственные неровности на дорогах, все дома газифицировали в рамках программы «Социальная газификация», детская площадка скоро появится. Деревня растет, участки продаются. От 70 домов мы дошли до 120», - сообщила она.

Также обсудили реализацию программы «Активное долголетие». По словам местной пенсионерки Валентины Фомченко, участники проекта с радостью посещают занятия и ездят на экскурсии.

«Так здорово, что организуют экскурсии по Московской области – это такой подарок! Уже почти все Подмосковье объехали. У нас порой даже мест в автобусе не хватает от количества желающих», - отметила жительница.

Ранее глава региона проверил ход строительства нового ФОКа в Можайске.