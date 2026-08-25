Ретро, ушедшие бренды и экономия: стилист объяснила, почему зумеры все чаще роются в секонд-хендах
Стилист Некипелая: зумеры идут в секонд-хенды за ретро-одеждой и низкими ценами
Рост интереса зумеров к секонд-хендам может объясняться наличием там одежды в ретро-стиле, которую сложно найти в обычных магазинах, а также более доступными ценами. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказала стилист-имиджмейкер Алина Некипелая.
По ее словам, среди подростков и молодежи сейчас заметен тренд на необычные, яркие вещи и смешение разных стилей. Секонд-хенд в этом случае позволяет подобрать ни на кого не похожую вещь по вкусу и при этом сэкономить. Некоторым покупателям нравится сама стилистика представленных там вещей — именно ретро-формат. Кроме того, в таких магазинах можно найти бренды, которые уже ушли из России. Некипелая добавила, что текущие цены даже на российские марки достаточно высоки, поэтому часть молодежи обращается в секонд-хенды ради экономии.
Стилист также допустила, что особым спросом у зумеров пользуются экзотика и спортивные вещи с необычным фасоном или сложной стилистикой. Интерес могут вызывать и привычные предметы гардероба, но имеющие свою изюминку.