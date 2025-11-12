«Реутовский Челентано» устроил танцы в мусорном баке, повторив сцену из фильма «Укрощение строптивого»

В подмосковном Реутове произошел необычный инцидент с участием сотрудника коммунальной службы, передает REGIONS.

Работник, занимающийся обслуживанием мусорных контейнеров, устроил импровизированные танцы внутри бака на улице Лесной. На опубликованных кадрах видно, что мужчина, по всей видимости, вдохновлялся знаменитой сценой из кинокартины «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано в главной роли.

Это не первый подобный случай в городе. Ранее аналогичная ситуация произошла на улице Комсомольской. Местные жители предполагают, что такие нестандартные действия работников коммунальных служб связаны с проблемами своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

«Когда контейнеры переполняются, а мусоровоз задерживается, дворникам приходится искать нестандартные решения», — отметила жительница Реутова.

Представители администрации города уже прокомментировали необычный ритуал сотрудника коммунальной службы. В ведомстве подчеркнули, что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

В случаях, когда происходит накопление большого объема мусора, работники ЖКХ проводят его утрамбовку для обеспечения чистоты территории.

