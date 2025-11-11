Местные автослесари в шоке: чудо-велосипед собрал молодой изобретатель из Подмосковья

По информации издания, у юного изобретателя есть особенности здоровья. Он с радостью выбирается на прогулки на своем велосипеде. Местные жители замечают необычное изобретение издалека. Мальчик никогда не отказывается от общения.

По словам изобретателя, на работу он потратил не один час. Очевидцы рассказали, что велосипед собран из тысяч деталей. Их невозможно встретить ни в одном из известных транспортных средств. Однако юный изобретатель не останавливается на достигнутом: он постоянно усовершенствует свою технику.

«Единственный минус: сложно подниматься в гору, так как конструкция имеет вес 80 килограммов, и может порваться цепь. Скорость тоже небольшая, но расстояния ему не страшны. Последняя длительная поездка была в Гжель, и велосипед ее выдержал», — поделился изобретатель из Балашихи.

Изобретатель рассказал, что его велосипед вызывает интерес даже у местных автослесарей. Иногда специалисты уточняют у мальчика, как он создавал технику. Работе юноша посвятил два года, поэтому с радостью рассказывает обо всех нюансах.

