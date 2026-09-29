Анталья рассчитывает на россиян: в октябре ждут роста числа туристов

Начало туристического сезона в Анталье оказалось сложным из-за ситуации на Ближнем Востоке, однако к его завершению курорт рассчитывает компенсировать потери. Особые надежды местные власти связывают с российскими туристами: на октябрь уже приходится большое число бронирований. Об этом РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.

По его словам, нестабильная ситуация на Ближнем Востоке заметно отразилась на количестве отдыхающих в Турции в первой половине 2026 года. Особенно непростыми для туристической отрасли оказались первые пять-шесть месяцев сезона.

Ситуация начала меняться в конце июня. После этого туристический поток постепенно восстановился, и теперь в Анталье рассчитывают завершить сезон с хорошими показателями.

При этом поток туристов с Ближнего Востока пока остается ниже обычного уровня. Компенсировать часть потерь, по словам Айыка, позволяют гости из других стран. В частности, в октябре ожидается увеличение числа российских туристов благодаря уже оформленным бронированиям.

Россияне традиционно занимают первое место среди иностранных туристов, посещающих Анталью. Согласно официальной статистике, за первые восемь месяцев 2026 года на курорт самолетами прибыли более 2,6 млн граждан России.

В целом этот показатель практически совпал с результатом за аналогичный период прошлого года. При этом летом российский турпоток показал рост: в июле число туристов из России увеличилось на 7%, а в августе — на 8%.

Таким образом, после слабого старта сезона турецкий курорт рассчитывает завершить годовой туристический период на более высоких показателях. Дополнительный поток российских отдыхающих в октябре, как ожидается, поможет компенсировать часть потерь, зафиксированных в начале года.

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