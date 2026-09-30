Снег придет уже в начале октября: Ильин назвал регионы, где ударят морозы до –10 °С

Ридус: первые снегопады придут в европейскую часть России в начале октября

Общество

Первые снегопады в европейской части России ожидаются уже в первых числах октября. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что снег и ночные морозы сначала придут в Предуралье, Прикамье, Башкирию и Среднее Поволжье, сообщает «Ридус».

Где начнутся снегопады

По прогнозу специалиста, с 2 по 6 октября в Прикамье и частично Среднем Поволжье ожидаются снегопады. Причиной станет влияние циклона, который будет господствовать на северо-западе Казахстана.

Вместе с осадками прогнозируется порывистый ветер со скоростью до 12–17 м/с. Ночные температуры в этих районах опустятся до –1…–6 °С, а с 4 по 6 октября морозы усилятся до –5…–10 °С.

Когда вернется тепло

Похолодание окажется временным. Уже 7–8 октября между Волгой и Уралом начнется смена воздушных масс, после чего температура повысится.

По словам Ильина, после 7 октября морозы и ночные заморозки уйдут из европейской части России. Температура в ночные часы снова станет положительной, а выпавший снег начнет таять.

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