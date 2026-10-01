Подростки из Курской и Белгородской областей стали участниками 47-й смены «Послезавтра» в Подмосковье

Порядка 100 подростков из Курской и Белгородской областей приняли участие в 47-й смене «Послезавтра» в Подмосковье, с ними встретилась Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Смена проходила в течение 10 дней на базе актив-отеля «Искра», генеральным партнером мероприятия выступил ПАО «Аэрофлот» — совместная смена проводится в третий раз. Мария Львова-Белова пообщалась с подростками на базе тренировочного центра «Аэрофлота». Они смогли попробовать себя в роли пилота на полнопилотажном тренажере, отработать взлет, полет и посадку.

«Поговорили с подростками о впечатлениях от смены и планах на будущее. Иногда такое знакомство с профессией действительно помогает определиться», — отметила уполномоченный.

По ее словам, два года назад участник смены Кирилл после экскурсии в центре решил стать пилотом, теперь он учится в Ульяновске и готовится связать жизнь с гражданской авиацией.

Она добавила, что на смене с ребятами работают психологи и вожатые. Для каждого отряда проходят групповые тренинги и индивидуальные консультации, а программа помогает переключиться и попробовать новое.

Участники побывали в Русской школе шахмат и Музее «Динамо», встретились с защитником ЦСКА, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Давитом Чакветадзе и участницей богатырского движения Оксаной Кошелевой.

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