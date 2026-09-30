Осенняя рыбалка в Подмосковье: где искать леща, плотву и окуня

Общество
Рыбалка на реке Нара

Фото: [Рыбалка на реке Нара/Медиасток.рф]

С похолоданием летняя рыбалка в Подмосковье меняется: карась теряет активность, а хищник переходит на осенний режим. Но на хороший улов рассчитывать по-прежнему можно. Кого чаще удается поймать в местных водоемах и где искать добычу, REGIONS рассказал специалист по рыбной ловле Сергей Тарновский.

Лещ и плотва уходят на глубину

В начале холодного сезона эксперт советует сделать ставку на леща. Рыба собирается в более крупные группы, покидает мелководье и активно кормится перед устойчивыми холодами. По стабильности клева Тарновский поставил бы леща выше карася. Искать его стоит не у берега, а на бровках, русловых участках и ямах со спокойным течением. Хорошо работают животные насадки — мотыль, опарыш, червь. С прикормкой важно не переборщить: осенью рыбе нужно меньше корма, чем летом.

На небольших озерах и прудах может порадовать плотва. После похолодания она держится группами, поэтому удачно найденная точка принесет сразу несколько поклевок.

Окунь активизируется

Из хищников сейчас интересен окунь. Похолодание заставляет его кормиться активнее, причем искать полосатого стоит не только у зарослей. Осенью он собирается там, где есть кормовая рыба: на свалах, у коряг и на границах водной растительности. На небольших водоемах порой достаточно найти перепад глубины в полтора-два метра. С приманками зацикливаться не стоит: подойдут небольшие джиговые приманки, воблеры и вращающиеся блесны.

Конкретный клев сильно зависит от погоды. После резкого скачка давления рыба может несколько часов игнорировать приманку, а вот несколько стабильных прохладных дней подряд заметно оживляют водоем. Перед выездом эксперт советует учитывать температуру воды и выбирать места, где рыба уже перешла на осенние глубины.

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