Экран сам вырастает на 70%: Genesis показал необычную мультимедиа-систему

ЗР: экран Genesis GV90 увеличивается на 70% при остановке автомобиля

Общество

Премиальная марка Genesis раскрыла подробности мультимедийной системы нового флагманского кроссовера GV90. Главной особенностью стал OLED-дисплей, который способен физически увеличивать площадь отображения во время стоянки, пишет KP.RU.

Экран увеличивается на 70%

В обычном состоянии диагональ панели составляет 23,6 дюйма. На нее выводятся навигация, информация о движении и мультимедийный контент.

После остановки автомобиля часть экрана поднимается на 90 мм, благодаря чему полезная площадь отображения увеличивается примерно на 70%. В развернутом состоянии дисплей превращается в медиацентр с доступом к потоковым сервисам.

За перемещение панели отвечает электродвигатель с зубчатой передачей. Genesis испытал механизм более чем на 100 тыс. циклов. Уровень шума при работе системы, по данным производителя, не превышает 40 дБ.

Выдвижной экран работает только на стоянке

Использовать увеличенный дисплей во время движения нельзя. Такое ограничение связано как с необходимостью снизить отвлекающие факторы для водителя, так и с безопасностью.

В развернутом состоянии экран может помешать срабатыванию фронтальной подушки безопасности. После начала движения панель автоматически возвращается в исходное положение.

В GV90 установили новую мультимедиа-систему

Genesis GV90 стал первым автомобилем марки с мультимедийной платформой Pleos Connect. В системе сочетаются сенсорное управление и физические кнопки.

За звучание отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками. Для водителя также предусмотрен отдельный проекционный дисплей.

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