На Сахалине подорожали бензин и дизельное топливо
«МК на Сахалине»: АИ-98 в Южно-Сахалинске подорожал до 105,8 рубля
Стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях сети «ННК» в Южно-Сахалинске выросла. Новые цены автомобилисты заметили 7 октября. Об этом пишет «МК на Сахалине».
В зависимости от вида топлива и марки бензина повышение составило от 32 копеек до 1 рубля.
После изменения стоимости литр топлива на АЗС сети продается по следующим ценам:
- АИ-98 — 105,80 рубля;
- АИ-95 — 77,30 рубля;
- АИ-92 — 75,02 рубля;
- дизельное топливо — 96,58 рубля.
Предыдущее повышение цен на бензин и дизельное топливо на Сахалине произошло в июле.
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