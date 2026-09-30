«Конец анонимной торговли». С 1 октября маркетплейсы будут проверять товары по 12 реестрам
С 1 октября маркетплейсы начнут сверять карточки товаров через 12 госсистем
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
С 1 октября российские маркетплейсы перейдут на более тщательную проверку карточек товаров через государственные информационные системы.
Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП), каждая карточка товара будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами. Среди них — система маркировки «Честный знак», единый реестр сертификатов и деклараций соответствия, реестры лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, система мониторинга движения лекарств и единые реестры ЕАЭС.
Без подтверждения в указанных системах карточка не подлежит публикации. Уже размещённые позиции будут проходить регулярную перепроверку.
Маркетплейсы обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.
Ранее глава ЦСР предложил ограничить возврат продуктов и лекарств с маркетплейсов.