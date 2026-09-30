«Конец анонимной торговли». С 1 октября маркетплейсы будут проверять товары по 12 реестрам

С 1 октября российские маркетплейсы перейдут на более тщательную проверку карточек товаров через государственные информационные системы.

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП), каждая карточка товара будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами. Среди них — система маркировки «Честный знак», единый реестр сертификатов и деклараций соответствия, реестры лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, система мониторинга движения лекарств и единые реестры ЕАЭС.

Без подтверждения в указанных системах карточка не подлежит публикации. Уже размещённые позиции будут проходить регулярную перепроверку.

Маркетплейсы обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.

Ранее глава ЦСР предложил ограничить возврат продуктов и лекарств с маркетплейсов.