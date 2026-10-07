Эксперт назвал признаки скрученного пробега у подержанного автомобиля

Состояние салона и кузова, не соответствующее показаниям одометра, может свидетельствовать о скрученном пробеге автомобиля. Об этом « Газете.Ru » рассказал руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

По его словам, стоит насторожиться, если у машины новый руль или накладки на педалях, в то время как другие элементы интерьера заметно изношены. Перед покупкой также рекомендуется выяснить, не использовалась ли машина в такси или грузоперевозках.

Проверить историю автомобиля можно по специализированным базам и архивам объявлений. В старых публикациях иногда сохраняются прежние данные о пробеге. Дополнительными факторами риска эксперт назвал частую смену владельцев, особенно из разных регионов, и покупку машины у перекупщика.

Документы также требуют проверки: сведения в ПТС и СТС должны совпадать с данными продавца. Осматривать автомобиль лучше при дневном свете. По словам Корнева, отполированные капот и фары могут скрывать следы интенсивной эксплуатации.

Эксперт советует заранее изучить типичные признаки износа конкретной модели и сопоставить их с заявленным пробегом. Для более точной диагностики стоит обратиться к специалисту: в электронных блоках некоторых автомобилей могут сохраняться данные о километраже и моточасах.

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