«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

Военно-историческое пространство «Блиндаж» у мемориала героям-панфиловцам в Волоколамском округе пережило полное переосмысление. Экспозицию не дополнили, а собрали заново — с упором на интерактив и мультимедиа. Теперь гости могут не разглядывать витрины со стороны, а оказаться внутри событий 1941 года: занять место в танке, изучить карту наступлений и попробовать себя в роли защитника окопа.

Мемориал героям-панфиловцам получил обновленную интерактивную площадку. Музей «Блиндаж» фактически отстроили заново: прежнюю экспозицию демонтировали, а на ее месте развернули мультимедийный комплекс, ориентированный на живое взаимодействие с историей.



Ключевая точка притяжения — тренажер танкового сражения. Панорамная проекция на трех экранах создает эффект присутствия, а посетитель получает шанс примерить роль командира боевой машины и повести ее в бой.



Неподалеку разместилась электронная карта боевых действий 1941–1942 годов. Она раскрывает хронологию событий на Волоколамском направлении: пользователь сам решает, какие эпизоды открыть и какие архивные снимки или фрагменты кинохроники увидеть.



Целый раздел отвели под бои у разъезда Дубосеково. Российское военно-историческое общество предоставило программный комплекс, который погружает в события 16 ноября 1941 года, показывает линию обороны и рассказывает о судьбах участников.



Для тех, кому мало наблюдать, работает оптический тир в антураже окопа — можно попытаться сдержать натиск вражеской цепи. Дополняют картину подлинные образцы советского стрелкового вооружения тех лет.



Благодаря технологиям посетители получают не сухой набор фактов о битве за Москву, а возможность увидеть реконструкцию сражения, разглядеть детали экипировки и пройти сквозь отдельные эпизоды той эпохи.



Глава Волоколамского округа Наталья Козлова обратила внимание, что подобная подача находит отклик у молодого поколения: для них история перестает сводиться к параграфам учебника. Она добавила, что обновленный «Блиндаж» уже открыт для гостей, и порекомендовала посетить его вместе с близкими.



Отметим, что модернизация состоялась при содействии федерального бюджета в рамках программы обновления музейных пространств.