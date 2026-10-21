Российский школьник избил учителя истории

Глава министерства подчеркнул: происшествие — не просто конфликт или недопонимание, а крайняя степень агрессии, асоциальность и отсутствие ответственности. По его словам, насилию нет места в образовании — никакому. Школа должна оставаться территорией закона и уважения, а учитель — наставником, которому родители доверяют детей. Пучков отметил, что педагог не должен бояться зайти в класс.

Министр также затронул тему уважения: по его мнению, это не страх, а понимание, что перед тобой человек, дающий шанс. Однако основы уважения закладываются дома. Если ребенок приходит в школу с агрессией, это вопрос в том числе и к семье. Когда родители не обращают внимания на поведение и состояние своего чада, исправить недостатки в школе становится крайне сложно.

Пучков призвал не ограничиваться очередными профилактическими беседами. По его словам, каждый родитель должен посмотреть на своего ребенка и честно спросить себя, насколько хорошо он понимает, что общие правила поведения работают для всех. Министр подчеркнул необходимость развивать школу как место знаний и достоинства — без агрессии, страха и безответственности.