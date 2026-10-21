Российский школьник избил учителя истории
Министр Пучков отреагировал на инцидент с избиением учителя в школе Дзержинска
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В школе № 32 Дзержинска ученик нанес телесные повреждения учителю истории. Инцидент прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пост чиновника.
Глава министерства подчеркнул: происшествие — не просто конфликт или недопонимание, а крайняя степень агрессии, асоциальность и отсутствие ответственности. По его словам, насилию нет места в образовании — никакому. Школа должна оставаться территорией закона и уважения, а учитель — наставником, которому родители доверяют детей. Пучков отметил, что педагог не должен бояться зайти в класс.
Министр также затронул тему уважения: по его мнению, это не страх, а понимание, что перед тобой человек, дающий шанс. Однако основы уважения закладываются дома. Если ребенок приходит в школу с агрессией, это вопрос в том числе и к семье. Когда родители не обращают внимания на поведение и состояние своего чада, исправить недостатки в школе становится крайне сложно.
Пучков призвал не ограничиваться очередными профилактическими беседами. По его словам, каждый родитель должен посмотреть на своего ребенка и честно спросить себя, насколько хорошо он понимает, что общие правила поведения работают для всех. Министр подчеркнул необходимость развивать школу как место знаний и достоинства — без агрессии, страха и безответственности.