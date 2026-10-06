Пять фактов о ДЦП: почему двигательные нарушения не означают проблемы с интеллектом

Детский церебральный паралич представляет собой комплекс двигательных нарушений, связанных с повреждением мозга во внутриутробном периоде, во время родов или вскоре после них. Само повреждение необратимо, однако реабилитация и правильно подобранная терапия могут улучшить качество жизни. При этом двигательные трудности не обязательно связаны с нарушениями интеллекта, сообщает REGIONS.

ДЦП не всегда влияет на мышление

Когнитивные нарушения встречаются не у всех людей с ДЦП. Если повреждение затрагивает преимущественно двигательные области мозга, интеллект может оставаться сохранным.

При необходимой поддержке специалисты помогают людям с ДЦП осваивать учебные программы, развивать профессиональные навыки и повышать самостоятельность.

Физическая активность помогает контролировать тело

При ДЦП из-за спастики и нестабильного мышечного тонуса движения могут требовать значительных усилий. Регулярная физическая активность помогает работать над растяжкой, укреплять суставы и улучшать контроль над телом.

По словам врача-травматолога-ортопеда высшей категории, кандидата медицинских наук Марка Иванова, выбор нагрузки должен учитывать особенности конкретного человека. Адаптивная йога может помогать расслаблять мышцы и снижать их тонус. Кроме того, такая практика используется для развития нейропластичности — способности мозга формировать новые связи.

Координацию можно тренировать

При ДЦП может нарушаться проприоцепция — ощущение положения собственного тела в пространстве. Сигналы от мышц и суставов могут восприниматься мозгом искаженно, что влияет на координацию движений.

По словам Марка Иванова, проприоцепцию можно тренировать с помощью адаптивной йоги и современных технологий. В частности, системы виртуальной реальности позволяют работать с восприятием тела в трехмерном пространстве и отрабатывать движения.

Обычные дела требуют больше энергии

Люди с ДЦП могут затрачивать на повседневные действия в несколько раз больше энергии, чем люди без двигательных нарушений. Даже такие привычные задачи, как подписание документа или длительное пребывание в сидячем положении, могут становиться серьезной физической нагрузкой.

Поэтому важную роль играет не только медицинская помощь, но и доступная инфраструктура. Голосовые ассистенты, адаптированное оборудование и специальные системы управления могут повышать самостоятельность людей с ДЦП.

Для людей с ДЦП развивают доступные форматы реабилитации

В конце 2024 года стартовал бесплатный онлайн-курс «Доступная йога» для людей с ДЦП первой и второй степени. Проект реализуют компания «Буарон», фонд «Больше Чем Можешь» и «Йога Журнал».

Автором и вдохновительницей курса стала Майя Сажнева, которую организаторы называют единственным в России тренером по йоге с диагнозом ДЦП.

По мнению кандидата медицинских наук, врача-психиатра и психотерапевта Натальи Благининой, развитие подобных проектов помогает переводить вопросы реабилитации и поддержки людей с неврологическими особенностями из декларативной плоскости в практическую.