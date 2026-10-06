Пять фактов о ДЦП: почему двигательные нарушения не означают проблемы с интеллектом
REGIONS: люди с ДЦП тратят в 3–5 раз больше энергии на повседневные дела
Детский церебральный паралич представляет собой комплекс двигательных нарушений, связанных с повреждением мозга во внутриутробном периоде, во время родов или вскоре после них. Само повреждение необратимо, однако реабилитация и правильно подобранная терапия могут улучшить качество жизни. При этом двигательные трудности не обязательно связаны с нарушениями интеллекта, сообщает REGIONS.
ДЦП не всегда влияет на мышление
Когнитивные нарушения встречаются не у всех людей с ДЦП. Если повреждение затрагивает преимущественно двигательные области мозга, интеллект может оставаться сохранным.
При необходимой поддержке специалисты помогают людям с ДЦП осваивать учебные программы, развивать профессиональные навыки и повышать самостоятельность.
Физическая активность помогает контролировать тело
При ДЦП из-за спастики и нестабильного мышечного тонуса движения могут требовать значительных усилий. Регулярная физическая активность помогает работать над растяжкой, укреплять суставы и улучшать контроль над телом.
По словам врача-травматолога-ортопеда высшей категории, кандидата медицинских наук Марка Иванова, выбор нагрузки должен учитывать особенности конкретного человека. Адаптивная йога может помогать расслаблять мышцы и снижать их тонус. Кроме того, такая практика используется для развития нейропластичности — способности мозга формировать новые связи.
Координацию можно тренировать
При ДЦП может нарушаться проприоцепция — ощущение положения собственного тела в пространстве. Сигналы от мышц и суставов могут восприниматься мозгом искаженно, что влияет на координацию движений.
По словам Марка Иванова, проприоцепцию можно тренировать с помощью адаптивной йоги и современных технологий. В частности, системы виртуальной реальности позволяют работать с восприятием тела в трехмерном пространстве и отрабатывать движения.
Обычные дела требуют больше энергии
Люди с ДЦП могут затрачивать на повседневные действия в несколько раз больше энергии, чем люди без двигательных нарушений. Даже такие привычные задачи, как подписание документа или длительное пребывание в сидячем положении, могут становиться серьезной физической нагрузкой.
Поэтому важную роль играет не только медицинская помощь, но и доступная инфраструктура. Голосовые ассистенты, адаптированное оборудование и специальные системы управления могут повышать самостоятельность людей с ДЦП.
Для людей с ДЦП развивают доступные форматы реабилитации
В конце 2024 года стартовал бесплатный онлайн-курс «Доступная йога» для людей с ДЦП первой и второй степени. Проект реализуют компания «Буарон», фонд «Больше Чем Можешь» и «Йога Журнал».
Автором и вдохновительницей курса стала Майя Сажнева, которую организаторы называют единственным в России тренером по йоге с диагнозом ДЦП.
По мнению кандидата медицинских наук, врача-психиатра и психотерапевта Натальи Благининой, развитие подобных проектов помогает переводить вопросы реабилитации и поддержки людей с неврологическими особенностями из декларативной плоскости в практическую.