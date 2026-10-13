Не ходить в неурочное время: олимпийский чемпион назвал правила безопасности в лесу

В 2026 году случаи выхода диких медведей к человеческим жилищам и появления на улицах населенных пунктов были зафиксированы уже в 41 субъекте Российской Федерации. Трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин прокомментировал участившиеся инциденты, посоветовав гражданам избегать опрометчивых поступков и строго соблюдать рекомендации профильных уполномоченных служб. Об этом со ссылкой на прославленного спортсмена сообщает информационное агентство ТАСС .

Главные правила безопасности при встрече с хищником

Знаменитый российский атлет Александр Карелин призвал жителей регионов, где фиксируются выходы диких животных, проявлять максимальную осторожность и благоразумие. По словам спортсмена, ключевым правилом является отказ от совершения глупостей и излишней демонстрации храбрости.

Карелин выделил три главных принципа: во-первых, воздерживаться от походов в лес в неурочное время; во-вторых, не искушать судьбу при обнаружении следов или присутствия зверя; в-третьих, четко выполнять инструкции и указания специализированных уполномоченных служб.

Масштаб проблемы выходов медведей в 2026 году

Проблема появления диких зверей вблизи жилых секторов в текущем году приобрела массовый характер. По данным мониторинга, подобные случаи отмечены уже в 41 российском регионе, что вызывает серьезную озабоченность у местных жителей и экологов.

Причиной такого поведения животных часто становятся сокращение кормовой базы в естественной среде обитания и привлекающие хищников несанкционированные свалки отходов около населенных пунктов.

Личный опыт и охотничья специфика

Отвечая на вопросы журналистов о собственном опыте столкновений с хищниками, Александр Карелин поделился воспоминаниями из прошлого.

Спортсмен отметил, что ранее ему доводилось встречаться с медведем, однако эти ситуации происходили в совершенно иных условиях — во время официальной охоты, где у человека были очевидные преимущества. В условиях же случайной встречи в дикой природе или городской черте правила поведения кардинально меняются.