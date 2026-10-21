«Рутина под угрозой: Директор департамента Роскачества рассказал, кого заменит автоматизация

Глава департамента Роскачества Шульженко: автоматизация не отменит профессии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В ближайшие пять лет автоматизация сократит потребность в части задач кассиров, операторов справочных служб, специалистов по обработке документов и административных работников. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Технологии будут забирать повторяющиеся операции, — пояснила Шульженко. — Но профессии не исчезнут, изменится набор задач: сотруднику останется больше работы, требующей ответственности и принятия решений».

Сотрудникам с рутинными обязанностями эксперт рекомендовала осваивать цифровые инструменты и искусственный интеллект, не меняя профессию полностью. Преимущество получат специалисты, способные адаптироваться к изменению задач.

Ранее сообщалось о том, что ИИ сильнее всего влияет на аналитиков и администраторов.

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