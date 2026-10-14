Семейный квест и тест-драйв: что ждет гостей на днях открытых дверей марки «Москвич»

Официальные дилерские центры марки «Москвич» в крупнейших городах России готовятся провести вторые выходные в рамках масштабного проекта «Время открытий». В ходе мероприятий автолюбителям представят новинки из свежей флагманской линейки М — компактный городской кроссовер «Москвич М70» и полноразмерный флагман «Москвич М90». Гости автосалонов смогут пройти тест-драйв, оценить управляемость и электронные помощники, а также воспользоваться специальными предложениями на покупку с выгодой до 560 тысяч рублей. Об этом пишет информационное агентство ИА Регнум .

Проект «Время открытий» и семейный формат презентаций

Программа дней открытых дверей «Время открытий» совмещает в себе классический формат автомобильных презентаций и семейный интерактивный отдых.

После успешного проведения первого этапа 10 и 11 октября, дилеры подготовили для гостей развлекательную программу: лотерею с ценными призами, квесты, детские творческие мастер-классы и интерактивные научные эксперименты.

Особенности новинок: «Москвич М70» и флагманский «Москвич М90»

Модель «Москвич М70» позиционируется как маневренный кроссовер для регулярных городских поездок, предлагающий современную настройку шасси и богатый комплекс электронных систем помощи водителю.

Флагманский «Москвич М90» рассчитан на семейные путешествия: он оснащен трехрядным 7-местным салоном, вентиляцией сидений и премиальной акустикой с 12 динамиками. Под капотом флагмана установлен 2,0-литровый турбомотор на 200 л. с. в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и системой подключаемого полного привода.

География мероприятий и специальные финансовые условия

В рамках проекта покупателям предлагаются спеццена и персональные скидки с выгодой до 560 тысяч рублей на приобретение кроссовера «Москвич М70».