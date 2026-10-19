С 2027 года в Петербурге могут запретить продажу вейпов: что известно о законопроекте

Спикер закса Бельский: в Петербурге могут запретить продажу вейпов с 2027 года

Общество

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, который с 1 марта 2027 года может запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничение предлагается установить до 2032 года. Спикер закса Александр Бельский сообщил в «Максе», что документ предусматривает запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

По его словам, цель инициативы — снижение доступности вейпов, поскольку дети и подростки сегодня проявляют к ним все больший интерес. Законопроект подготовили бюджетно-финансовый комитет и комиссия по социальной политике и здравоохранению по итогам работы профильной группы.

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