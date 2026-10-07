Большая часть россиян тратят четверть зарплаты на отдых после работы

«Самолет»: россияне тратят до 25 тыс. рублей в месяц на отдых после работы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Около 90% жителей городов-миллионников считают важным осознанно переходить после работы в режим восстановления. В среднем россияне закладывают на отдых 23–25 тыс. рублей в месяц, следует из исследования аналитического центра группы «Самолет», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

После рабочего дня 64% опрошенных выбирают пассивный отдых, объясняя это большим количеством бытовых дел. Еще 27% предпочитают ежедневно заниматься активностями, а 9% ориентируются на обстоятельства.

Все участники исследования предусматривают расходы на отдых. Средняя зарплата в выборке составляет 109,3 тыс. рублей, при этом респонденты не имеют ипотеки.

Ежедневно проводить свободное время в своем жилом комплексе предпочитают 70% россиян. Из них 43% гуляют в зеленых зонах, 35% выбирают массаж, а 22% занимаются спортом.

Остальные 30% предпочитают еженедельные поездки за пределы ЖК. Большинство из них посещают театры, кино, концерты и музеи, а 37% отправляются на дачу или осматривают достопримечательности соседних городов.

Самой затратной статьей отдыха стали культурные мероприятия — на них приходится почти весь бюджет в 25 тыс. рублей. При отдыхе в своем ЖК расходы в основном связаны с массажем, семейными кафе и развлечениями для детей.

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