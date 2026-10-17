«Трачу на 3-4 часа больше». Премьер Японии высказалась о макияже, быте и документах

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что тратит на макияж, гигиенические процедуры и домашние дела на три-четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины.

Политик ежедневно забирает домой большой объем документов. Она добавила, что ее помощники-мужчины не всегда учитывают необходимость подготовки к телевизионным выступлениям, включая макияж.

«Найти время, чтобы спокойно сесть и сосредоточиться, сохранив при этом ясную голову, — непростая задача. Полагаю, что по сравнению с премьер-министром-мужчиной я трачу на подобные дела на три-четыре часа больше», — цитирует ее The New York Post.

Сторонники премьера считают, что она обратила внимание на трудности, с которыми женщины сталкиваются при построении карьеры. Оппозиция же заявила, что подобные заявления могут закреплять стереотипы о естественности повышенных требований к женской внешности.

Ранее сообщалось о том, что Япония добивается возобновления безвизовых поездок на Курилы.