«Трачу на 3-4 часа больше». Премьер Японии высказалась о макияже, быте и документах

Премьер Японии Такаити: трачу на бытовые дела на 3-4 часа больше мужчин

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что тратит на макияж, гигиенические процедуры и домашние дела на три-четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины.

Политик ежедневно забирает домой большой объем документов. Она добавила, что ее помощники-мужчины не всегда учитывают необходимость подготовки к телевизионным выступлениям, включая макияж.

«Найти время, чтобы спокойно сесть и сосредоточиться, сохранив при этом ясную голову, — непростая задача. Полагаю, что по сравнению с премьер-министром-мужчиной я трачу на подобные дела на три-четыре часа больше», — цитирует ее The New York Post.

Сторонники премьера считают, что она обратила внимание на трудности, с которыми женщины сталкиваются при построении карьеры. Оппозиция же заявила, что подобные заявления могут закреплять стереотипы о естественности повышенных требований к женской внешности.

Ранее сообщалось о том, что Япония добивается возобновления безвизовых поездок на Курилы.

Читайте также

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

«Две звезды» снова звучит рядом с Кашпировским: песня стала частью прощания

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Арбитражный суд Подмосковья привлек к ответственности предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Подмосковья привлек к ответственности предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Курьеров в Москве обязали сдавать тест на знание ПДД

Курьеров в Москве обязали сдавать тест на знание ПДД

На 100 процентов: глава Павлово-Посадского округа проверил зимнюю готовность Электрогорска

На 100 процентов: глава Павлово-Посадского округа проверил зимнюю готовность Электрогорска

«Дом — не мечеть». Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

«Дом — не мечеть». Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

Грешно ли не платить алименты детям, объяснил священник Батаногов

Грешно ли не платить алименты детям, объяснил священник Батаногов

Циклон приближается к Камчатке: туристические маршруты закрыли

Большинство москвичей назвали себя православными христианами

Большинство москвичей назвали себя православными христианами

Добавьте mosregtoday.ru в избранное