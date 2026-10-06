Дерзкая красота Подмосковья: в «Лосином острове» расцвело и сбросило маску «чертово дерево»

Специалисты национального парка «Лосиный остров» позвали жителей и гостей региона в Дендрарий Балашихи, чтобы вживую оценить осенний наряд аралии маньчжурской. Это уникальное растение, которое в народе с опаской и восхищением нарекли «чертовым деревом», именно в середине осени раскрывает свой самый готический, яркий и выразительный силуэт. Об этом пишет REGIONS .

В нацпарке поясняют, что свое устрашающее прозвище аралия получила не просто так: ее ствол и черешки сплошь покрыты сантиметровыми шипами, похожими на хищные зубы. В дикой природе таежные звери обходят эти колючие заросли стороной, ведь уколы о них крайне болезненны.

Однако за суровым нравом скрывается невероятная грация. Готовясь к зимним холодам, растение сбрасывает пышную листву, которая перед этим успевает вспыхнуть насыщенным багрянцем и золотом. Представители заповедника подчеркивают, что после опадания кроны обнажается поразительная графика дерева — темный фактурный ствол, острейшие шипы и контрастные темные грозди плодов складываются в невероятно живописную картину.

Дальневосточная «пальма» и родство с женьшенем

У этого вида есть и другие интересные особенности:

Лечебная сила: в народной медицине аралию величают родной сестрой женьшеня. Они принадлежат к одному семейству аралиевых, а ее корни и листва насыщены мощными тонизирующими веществами.

Угощение для пернатых: потемневшие ягоды в октябре становятся изысканным лакомством для птиц. Человек тоже может их съесть, но специфический вкус понравится далеко не каждому.

Отличная адаптация: несмотря на таежное происхождение, эксперименты показали, что подмосковный климат подходит аралии ideal’но.

Полюбоваться аралией в ее лучшем осеннем образе можно в Дендрарии «Лосиного острова» в Балашихе — она высажена прямо возле экотроп в секции «Дальний Восток».

К слову, коллекция Дендрария насчитывает свыше 900 видов растений, многие из которых редкие гости для средней полосы. Гуляя по маршруту, стоит присмотреться и к другим экзотам с характером: