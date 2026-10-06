Дерзкая красота Подмосковья: в «Лосином острове» расцвело и сбросило маску «чертово дерево»

Общество

Фото: [пресс-служба национального парка «Лосиный остров»]

Специалисты национального парка «Лосиный остров» позвали жителей и гостей региона в Дендрарий Балашихи, чтобы вживую оценить осенний наряд аралии маньчжурской. Это уникальное растение, которое в народе с опаской и восхищением нарекли «чертовым деревом», именно в середине осени раскрывает свой самый готический, яркий и выразительный силуэт. Об этом пишет REGIONS.

В нацпарке поясняют, что свое устрашающее прозвище аралия получила не просто так: ее ствол и черешки сплошь покрыты сантиметровыми шипами, похожими на хищные зубы. В дикой природе таежные звери обходят эти колючие заросли стороной, ведь уколы о них крайне болезненны.

Однако за суровым нравом скрывается невероятная грация. Готовясь к зимним холодам, растение сбрасывает пышную листву, которая перед этим успевает вспыхнуть насыщенным багрянцем и золотом. Представители заповедника подчеркивают, что после опадания кроны обнажается поразительная графика дерева — темный фактурный ствол, острейшие шипы и контрастные темные грозди плодов складываются в невероятно живописную картину.

Дальневосточная «пальма» и родство с женьшенем

У этого вида есть и другие интересные особенности:

  • Лечебная сила: в народной медицине аралию величают родной сестрой женьшеня. Они принадлежат к одному семейству аралиевых, а ее корни и листва насыщены мощными тонизирующими веществами.
  • Угощение для пернатых: потемневшие ягоды в октябре становятся изысканным лакомством для птиц. Человек тоже может их съесть, но специфический вкус понравится далеко не каждому.
  • Отличная адаптация: несмотря на таежное происхождение, эксперименты показали, что подмосковный климат подходит аралии ideal’но.

Полюбоваться аралией в ее лучшем осеннем образе можно в Дендрарии «Лосиного острова» в Балашихе — она высажена прямо возле экотроп в секции «Дальний Восток».

К слову, коллекция Дендрария насчитывает свыше 900 видов растений, многие из которых редкие гости для средней полосы. Гуляя по маршруту, стоит присмотреться и к другим экзотам с характером:

  • Амурский бархат — дерево с мягкой пробковой корой и темными ягодами.
  • Маньчжурский орех — гигант с метровыми листьями.
  • Сибирская лиственница — хвойная аномалия, сбрасывающая иголки на зиму.
  • Черемуха Маака — обладательница уникальной коры, блестящей словно золотистый янтарный шелк.
Актуально
Балашиха

Читайте также

В Балашихе девушка отдала свою иномарку на импровизацию уличным художникам: результат удивил

В Балашихе девушка отдала свою иномарку на импровизацию уличным художникам: результат удивил

В Красногорске обсудили обустройство Святого источника: субботник уже в ближайшие выходные

В Красногорске обсудили обустройство Святого источника: субботник уже в ближайшие выходные

Россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии

Россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии

Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

«Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме

«Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме

Юные королевцы принимают участие в военно-патриотических сборах «Первый рубеж»

Юные королевцы принимают участие в военно-патриотических сборах «Первый рубеж»

Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

Отключите уведомления: психолог назвала первый шаг к отказу от смартфона

Отключите уведомления: психолог назвала первый шаг к отказу от смартфона

Простуда и причастие: священник раскрыл правду об отношении церкви к болеющим прихожанам

Простуда и причастие: священник раскрыл правду об отношении церкви к болеющим прихожанам

Школьники и студенты Подмосковья смогут стать участниками II Всероссийской премии «Голос истории»

Школьники и студенты Подмосковья смогут стать участниками II Всероссийской премии «Голос истории»

Крест под запретом: священник объяснил, куда нельзя наносить церковную символику

Крест под запретом: священник объяснил, куда нельзя наносить церковную символику

Добавьте mosregtoday.ru в избранное