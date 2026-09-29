Скрытые возможности полиса: что еще можно защитить при страховании жилья в Подмосковье

Более 110 жителей Московской области, застраховавших квартиры и частные дома, столкнулись с бытовыми пожарами за январь–август 2026 года. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает REGIONS со ссылкой на СберСтрахование.

Что чаще всего становится причиной пожаров

Основными причинами возгораний в жилых помещениях становятся неисправности электрики и неосторожное обращение с электроприборами.

В Подмосковье 66% страховых случаев, связанных с пожарами, пришлось на частные дома, еще 44% — на квартиры. При этом в структуре обращений по регионам доля квартир была выше всего в Санкт-Петербурге — 91%, Москве — 89%, Ямало-Ненецком автономном округе — 81%, Курской области — 80% и Приморском крае — 74%.

Число страховых случаев выросло

За 8 месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 1,3 тыс. страховых случаев, связанных с бытовыми пожарами. За год их количество увеличилось на 28%.

Общий объем страховых выплат за этот период вырос в 1,5 раза и достиг 777 млн рублей.

На Москву и Московскую область пришлось 12% всех обращений. Для сравнения, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 6%, на Свердловскую область — 5%, Иркутскую область — 4%, Красноярский и Пермский края — по 3%.

Что покрывает базовая страховка

Как рассказал эксперт Александр Абрамов, с начала 2026 года обращения после пожаров распределились поровну между добровольным и ипотечным страхованием недвижимости — по 50%.

При этом базовый ипотечный полис в первую очередь защищает конструктивные элементы объекта недвижимости. Речь идет о стенах, перекрытиях и других элементах конструкции.

Такого покрытия может быть недостаточно, если пожар повреждает внутреннее содержимое жилья.

Что можно застраховать дополнительно

Страховое покрытие можно расширить, включив в него внутреннюю отделку помещения, сантехнику и инженерное оборудование.

Кроме того, в полис можно предусмотреть защиту гражданской ответственности перед соседями. Это особенно актуально в ситуациях, когда происшествие в одной квартире приводит к ущербу другим жильцам.

Таким образом, расширенный полис позволяет защитить не только конструктивные элементы недвижимости, но и другие составляющие жилья, которые могут пострадать при пожаре или другом страховом событии.

Крупные выплаты после пожаров

Наиболее значительные компенсации в рассматриваемом периоде получили владельцы частных домов.

В Сахалинской области по ипотечному полису была выплачена компенсация в размере 8,7 млн рублей. Еще 7,8 млн рублей выплатили по договору добровольного страхования собственнику недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе.

Рост количества пожаров и объема выплат показывает, что при страховании жилья важно заранее учитывать не только стоимость самой недвижимости, но и возможный ущерб отделке, оборудованию и имуществу.