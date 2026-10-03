Уволился сам, но суд изменил формулировку: чем закончилась история чиновника из Бирска

РБК: суд поддержал прокуратуру в деле об увольнении чиновника из Бирска

Общество

В Башкирии суд удовлетворил требования прокуратуры и изменил основание увольнения бывшего начальника МКУ «Управление образования Бирского района» Азамата Искандарова, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве при организации питания в детских лагерях. Ранее чиновник покинул должность по собственному желанию, сообщила прокуратура, передает РБК.

В чем обвиняют бывшего чиновника

По версии следствия, в 2025 году Искандаров распорядился заключить школам договоры с компанией «Общепит» на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания.

Согласно документам, школьникам должны были предоставлять горячее питание ежедневно, включая выходные и праздничные дни. При этом сами пришкольные лагеря фактически работали только по будням.

Следствие считает, что благодаря такой схеме было похищено более 1 млн рублей.

Прокуратура оспорила увольнение по собственному желанию

После выявления нарушений прокуратура внесла представление главе Бирского района. Однако Искандаров уволился с должности по собственной инициативе.

Надзорное ведомство не согласилось с таким основанием прекращения трудовых отношений и обратилось в суд. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и изменил формулировку увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.

Уголовное дело находится в суде

Искандаров ранее также являлся депутатом районного совета. Сейчас уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего руководителя управления образования рассматривается судом.

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