Семья Сапрыкиных из Шатуры вошла в число лучших Всероссийской игры «Семейная зарница» как самая медийная команда
Фото: [пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области]
Семья Сапрыкиных, которая выступила под традиционным названием «Мещерские бродяги», стала участником финала Всероссийской игры «Семейная зарница», прошедшего на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области. В финале встретились более 400 участников — 82 семейные команды со всей страны и их наставники-ветераны СВО.
Программа финала включала маршрутную квест-игру, военно-тактическое испытание и творческий конкурс. Большую поддержку «Мещерским бродягам» оказывал наставник — ветеран СВО Владимир Измайлов. Его советы и помощь особенно пригодились во время военно-тактической игры.
По итогам испытаний «Мещерские бродяги» заняли 8-е место в военно-тактической игре, 14-е — в маршрутной квест-игре и 49-е — в творческом конкурсе.
Участники также представляли семейное древо, готовили семейное блюдо и участвовали в других командных активностях.
За время пребывания на Сталинградской земле семьи посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва», плели маскировочные сети, встречались с артистами и участвовали в концертах. Особой атмосферой запомнился семейный концерт с чаепитием, где сами участники стали артистами и представили сладости из своих регионов.
Финальным испытанием стал военно-тактический бой на территории игрового макета населенного пункта «Заря». Родителям, детям и наставникам предстояло пройти четыре линии обороны, освободить условный поселок и поднять четыре флага. В игре использовалось лазертаг-оборудование, а на полигоне была представлена военная техника и армейская авиация.
Завершилась «Семейная зарница» торжественной церемонией награждения. Семье педагогов из Шатуры вручили награду за третье место в номинации «Самая медийная семья» за лучшее освещение «Зарницы» в соцсетях.
«Для нашей семьи участие в финале «Семейной зарницы» стало большим и очень важным событием. Мы ехали в Волгоградскую область не только за результатом, но прежде всего за новыми впечатлениями, общением и возможностью всей семьей пройти через серьезные испытания. Конечно, особенно приятно, что мы заняли 8-е место в военно-тактической игре и стали третьими в номинации «Самая медийная семья». Но самое главное — мы еще раз убедились, насколько важно быть вместе и поддерживать друг друга», — поделился Иван Сапрыкин.