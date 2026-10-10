Комнатные растения для чистого воздуха: какие виды действительно работают

Комнатные растения часто называют естественными очистителями воздуха, однако в обычной квартире их возможности сильно переоценивают. Цветовод Наталья Курочкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие растения действительно способны поглощать вредные соединения и почему даже большое количество горшков не заменит нормальную вентиляцию.

Какие растения лучше поглощают вредные вещества?

По словам Натальи Курочкиной, ни одно комнатное растение не способно эффективно очищать воздух в реальных квартирных условиях. Поэтому с практической точки зрения переоценены все растения, которым приписывают роль природных фильтров.

При этом в лабораторных условиях некоторые виды действительно показывают способность поглощать токсичные соединения, включая бензол, формальдегид и трихлорэтилен. Среди них можно выделить несколько наиболее перспективных растений.

Абсолютным лидером считается хлорофитум хохлатый. Он отличается неприхотливостью и в лабораторных тестах демонстрировал высокую скорость поглощения формальдегида и угарного газа.

Еще один популярный вариант — сансевиерия. Растение отличается особым типом метаболизма и способно продолжать газообмен в ночное время, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.

В лабораторных исследованиях также хорошо показывал себя спатифиллум, известный как «женское счастье». Он способен поглощать пары ацетона, бензола и аммиака. Кроме того, растение испаряет воду через листья и может немного повышать влажность воздуха рядом с собой.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Дорофеева ]

«Эпипремнум золотистый: мощная лиана с большой площадью листьев, которая отлично справляется с фильтрацией бензола», — рассказала Курочкина.

Сколько растений нужно для очистки воздуха?

Даже несколько горшков с растениями не смогут заменить вентиляцию.

«Чтобы растения действительно начали конкурировать с обычной вентиляцией и очищали воздух в квартире, вам понадобится от 10 до 1000 растений на каждый квадратный метр площади», — отметила цветовод.

Причина в разнице между скоростью естественного воздухообмена и фильтрацией через листья и почву. Открытое окно, сквозняк или даже небольшая щель под дверью обновляют воздух значительно быстрее, чем растения способны поглощать содержащиеся в нем вещества.

Обычная вентиляция полностью меняет воздух в комнате за 1–2 часа, в то время как паре комнатных растений на очистку этого же объема понадобятся недели.

Комнатные растения могут немного влиять на микроклимат, однако рассчитывать на них как на полноценный способ очистки воздуха не стоит. Для поддержания комфортной атмосферы в квартире гораздо важнее регулярное проветривание, в том числе в холодное время года.