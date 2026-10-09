Evolute снизил цены на кроссоверы: на каких версиях можно сэкономить сотни тысяч

Российский бренд Evolute предложил прямые скидки на электрокроссовер i-Joy и семейный гибрид i-Space в версиях с передним и полным приводом 2026 года выпуска. При оплате наличными заявленная выгода достигает 551 тыс. рублей. Условия различаются в зависимости от модели и комплектации, сообщает журнал «За рулем».

Evolute i-Joy: скидки до 151,6 тыс. рублей

Для электрокроссовера i-Joy предусмотрены только общие прямые скидки — дополнительного дисконта за наличный расчет нет.

В начальной комплектации «Бизнес» скидка составляет 121,6 тыс. рублей при исходной цене 3 002 400 рублей. Версия «Сити+» подешевела на 151,6 тыс. рублей, а ее заявленная стоимость до применения скидки составляет 3 172 400 рублей.

Актуальная версия i-Joy вышла на российский рынок в декабре прошлого года. Под этим названием продается ребрендированная китайская модель Dongfeng Nammi 06.

Кроссовер оснащен электродвигателем на передней оси мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 290 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 386 км по циклу WLTP.

Evolute i-Space: скидка до 546 тыс. рублей

Для гибридного i-Space предусмотрены две прямые скидки: общая и дополнительная при оплате наличными. Для пятиместной версии общая выгода составляет 87,5 тыс. рублей, для семиместной — 77,5 тыс. рублей. Дополнительная скидка за наличный расчет для обеих модификаций достигает 546 тыс. рублей.

Пятиместный гибрид с передним приводом стоит 3 497 500 рублей до применения скидок. С учетом указанной наличной выгоды цена снижается до 3 039 000 рублей. Семиместная версия оценивается в 3 607 500 рублей, а после применения скидки — в 3 139 000 рублей.

После обновления модели осенью прошлого года i-Space получил доработанную последовательную гибридную установку. Электромотор развивает 218 л. с. и 330 Н·м, а батарея емкостью 25,1 кВт·ч позволяет проехать до 165 км на электротяге. Заявленный суммарный запас хода достигает 1 250 км.

Полноприводный i-Space 4×4: заявлена скидка 551 тыс. рублей

Полноприводный i-Space предлагается только с пятиместным салоном. Общая скидка на эту версию составляет 61 тыс. рублей, а заявленная выгода при оплате наличными достигает 551 тыс. рублей.

В публикации указана исходная цена 3 829 000 рублей и стоимость после скидки 3 339 000 рублей. При этом разница между этими суммами составляет 490 тыс. рублей, поэтому фактическую цену и размер скидки стоит уточнять у дилера.

Электрическая часть полноприводной версии развивает 367 л. с. и 470 Н·м. Бензиновый двигатель дополнительно выдает 90 л. с. Батарея емкостью 25,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 124 км по циклу WLTC, а суммарный запас хода заявлен на уровне 1 000 км.

Продажи полноприводного гибрида начались в январе 2026 года. Как и другие автомобили марки, его выпускают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. За заднюю ось отвечает отдельный электромотор, а электроника распределяет тягу между осями с учетом дорожных условий.

Продажи Evolute в России

По данным публикации, за неделю с 21 по 27 сентября в России продали 354 гибридных кроссовера i-Space. Модель впервые вошла в десятку наиболее продаваемых автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников.

В августе Evolute также вернул себе лидерство по продажам новых электромобилей. За месяц было реализовано 621 автомобиль бренда — около 28% всех новых электрокаров, проданных в России за этот период.

Таким образом, самые крупные скидки предусмотрены для гибридных версий i-Space при оплате наличными. Для электрокроссовера i-Joy выгода заметно скромнее — от 121,6 тыс. до 151,6 тыс. рублей. Перед покупкой стоит уточнить у дилера итоговую стоимость конкретной комплектации и условия предоставления скидки.