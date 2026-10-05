Соцсети — главная угроза для детей, но ограничивают их лишь 23% родителей

«Финуслуги»: 3% семей понесли серьезные потери из-за мошенников

Общество

Маркетплейс «Финуслуги» провел опрос среди более тысячи российских родителей, воспитывающих детей младше 18 лет. Результаты есть у «Газеты.Ru». Результаты показали, что около 40% детей уже сталкивались с интернет-мошенниками, а в 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери.

Главным источником угроз родители считают социальные сети — их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных (48%) опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками.

Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47% участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения.

Главным способом защиты остается личный разговор: обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. Еще 29% направляют детей на специальные занятия — 19% выбирают школьные лекции, 10% оплачивают дополнительные курсы. Ничего не предпринимает 16% опрошенных, рассчитывая на сообразительность ребенка.

Больше половины респондентов (55%) считают, что обучать детей финансовой грамотности должны родители. На школу эту обязанность возлагают 18%, на государство — 6%. Таким образом, опрос демонстрирует разрыв между осознанием угрозы и реальными мерами защиты: большинство родителей предпочитают разговоры, а не технические ограничения.

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