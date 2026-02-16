Съел блин с икрой и поплатился: кого Масленица беспощадно отправит к врачу

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти подсчитали, сколько блинов можно съесть за раз без ущерба для здоровья. Ведомство также поделилось советами, как сделать главное масленичное блюдо менее калорийным.

В России началась Масленичная неделя, и специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили жителям о важности умеренности в потреблении традиционного угощения. Чтобы празднование не обернулось проблемами с пищеварением, ведомство рекомендовало ограничиться двумя-тремя тонкими блинами за один прием пищи. Если же блинчики с начинкой, то порцию лучше сократить до одной-двух штук.

Сотрудники пресс-службы управления объяснили, почему не стоит увлекаться этим блюдом. Классические блины, приготовленные на молоке и яйцах, представляют собой насыщенную комбинацию жиров и быстрых углеводов. Процесс жарки на масле и использование калорийных добавок вроде сгущенки, сметаны или варенья значительно повышают питательную ценность продукта.

Для сравнения специалисты привели цифры: один тонкий блин весом около 45 граммов содержит примерно 110 килокалорий. Однако щедрое дополнение в виде масла, меда или жирной сметаны способно увеличить этот показатель в 1,5-2 раза.

Тем не менее, отказываться от любимого лакомства необязательно. В ведомстве поделились простыми лайфхаками, которые помогут сделать блины более полезными. В качестве начинки советуют выбирать свежие ягоды, нежирный творог, рыбу, овощи или йогурт без сахара. Готовить угощение лучше на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы минимизировать количество растительного масла. Запивать блины рекомендуется чаем, а не сладкими соками или газировкой — это снизит общую нагрузку сахара на организм.

