«Житница России под угрозой»: какие регионы проиграют от глобального потепления

Глобальное потепление может создать серьезные проблемы для юга России — именно там, где сосредоточена значительная часть сельскохозяйственного производства страны. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил климатолог Владимир Клименко.

Специалист отметил, что в большинстве регионов Земли повышение температуры сопровождается увеличением количества осадков. Россия в целом следует этой тенденции.

«В большинстве регионов Земли потепление приносит больше осадков. Почти вся Россия тоже получает увеличение осадков при потеплении», — отметил Клименко.

Но юг страны оказался исключением. По словам климатолога, особенно заметное иссушение происходит в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также Ростовской и Волгоградской областях. Именно здесь изменение климата может оказаться наиболее болезненным для экономики. Клименко подчеркнул, что южные территории имеют огромное значение для сельского хозяйства страны.

«Юг России — это наша житница. Там сосредоточено основное сельскохозяйственное производство», — сказал специалист.

Получается парадоксальная картина: в большинстве российских регионов потепление сопровождается увеличением количества осадков, а в южной части страны, наоборот, становится суше. Для территорий, где выращивается значительная часть сельхозпродукции, это означает ухудшение климатических условий.

«На юге России потепление сопровождается иссушением, и это серьезная проблема», — предупредил климатолог.

При этом глобальное потепление, по словам Клименко, продолжится как минимум до конца XXI века. Поэтому для южных регионов изменение климатического режима становится долгосрочным вызовом. Для России это особенно чувствительно: наиболее теплые и засушливые изменения приходятся не на случайные территории, а на один из главных сельскохозяйственных районов страны.