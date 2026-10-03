Минюст переведет дела иноагентов в электронный формат

Минюст: бумажные дела иностранных агентов станут избыточными

Общество

Министерство юстиции России предложило вести дела иностранных агентов в электронном виде, отказавшись от бумажных носителей. Соответствующий проект ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости, уже вступил в силу вместе с законом, меняющим порядок отчетности иноагентов.

Согласно новым нормам, иностранные агенты будут подавать электронную отчетность с помощью специальных форм на сайте Минюста вместо почтовых отправлений. В документе отмечается, что в настоящее время сведения об иноагентах министерство включает в их дела на бумажных носителях.

Однако после 1 сентября 2026 года информация будет представляться исключительно в электронном виде. В связи с этим включение тех же данных в дела на бумаге в ведомстве считают избыточным. Таким образом, Минюст намерен оптимизировать документооборот и снизить дублирование сведений.

Ранее сообщалось, что расширение полномочий ФНС может остановить продажи на маркетплейсах.

Читайте также

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

Температуры нет, а горло режет: врачи раскрыли причину странного ОРВИ

Хаос в квартире = когнитивная перегрузка: психолог раскрыла, как беспорядок влияет на психику

Хаос в квартире = когнитивная перегрузка: психолог раскрыла, как беспорядок влияет на психику

Пора паковать чемоданы в другую страну? Что ждет зимовщиков в Таиланде

Пора паковать чемоданы в другую страну? Что ждет зимовщиков в Таиланде

Водителям раскрыли простой способ проверить качество бензина на АЗС

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Москва мерзнет без отопления: эксперт назвала безопасные способы обогрева квартиры

Москва мерзнет без отопления: эксперт назвала безопасные способы обогрева квартиры

«Ребенок должен определиться сам»: Кравцов о профильном обучении и ранней профориентации

«Ребенок должен определиться сам»: Кравцов о профильном обучении и ранней профориентации

Как защитить крупы и муку от жуков: хранение, профилактика и ошибки

Как защитить крупы и муку от жуков: хранение, профилактика и ошибки

«Битва за попкорн». В США отец и сын отбились от медведицы в саду

«Битва за попкорн». В США отец и сын отбились от медведицы в саду

В Подольске оценили готовность избирательных участков для инвалидов

В Подольске оценили готовность избирательных участков для инвалидов

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 сентября: последние новости, сколько дронов сбито — последствия

Добавьте mosregtoday.ru в избранное