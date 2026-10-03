Минюст переведет дела иноагентов в электронный формат

Министерство юстиции России предложило вести дела иностранных агентов в электронном виде, отказавшись от бумажных носителей. Соответствующий проект ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости , уже вступил в силу вместе с законом, меняющим порядок отчетности иноагентов.

Согласно новым нормам, иностранные агенты будут подавать электронную отчетность с помощью специальных форм на сайте Минюста вместо почтовых отправлений. В документе отмечается, что в настоящее время сведения об иноагентах министерство включает в их дела на бумажных носителях.

Однако после 1 сентября 2026 года информация будет представляться исключительно в электронном виде. В связи с этим включение тех же данных в дела на бумаге в ведомстве считают избыточным. Таким образом, Минюст намерен оптимизировать документооборот и снизить дублирование сведений.

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