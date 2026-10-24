Сердце остыло? Священник назвал главный способ вернуть любовь к людям

«Святые места»: священник РПЦ призвал учиться любить даже неблагодарных людей

Общество

Священник РПЦ дал рекомендации тем, кто столкнулся с сердечным безразличием к людям и жизни. Основной совет — совершать добрые дела. Погружение в молитву и забота о ближних помогают развивать сострадание и любовь. Участие в жизни других — словом, помощью или благотворительностью — становится ключом к «согреванию» сердца.

По словам священника, это дар Божий, доступный тем, кто стремится исполнять Его волю. Важно учиться любить даже неблагодарных, вдохновляясь примером солнечного света, который щедро освещает всех. Батюшка напомнил и о роли поста и молитвы: они помогают организовать жизнь, отгоняя внутреннюю тьму и навязываемые сомнения, и способствуют внутреннему порядку. Об этом сообщает дзен-канал «Святые места». Таким образом, по мысли священника, преодоление безразличия связано не с ожиданием чувств, а с действием — заботой о ближних, молитвой и вниманием к собственной духовной жизни.

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