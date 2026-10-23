Риск для гипертоников: как магнитные колебания влияют на вязкость крови
Царьград: врачи предупредили о риске магнитной бури и загущения крови
Несмотря на спокойные дневные показатели Kp-индекса (1–2 балла), метеосервисы и врачи предупреждают о вероятности перехода ночных колебаний в слабую магнитную бурю. Специалисты отмечают, что повышенная солнечная активность способна провоцировать загущение крови, увеличивая риск нарушений сердечного ритма, скачков артериального давления и сильных головных болей. Медики рекомендуют снизить физические нагрузки, скорректировать рацион, пить больше воды и держать под рукой прописанные лекарства. Об этом сообщает Царьград.
Влияние геомагнитной обстановки и советы врачей
- Геомагнитная обстановка:
- Дневной Kp-индекс: спокойные значения в пределах 1–2 баллов;
- Ночные и утренние всплески: фиксировались геомагнитные колебания до 4 баллов;
- Прогноз: метеосервисы (включая Яндекс.Погоду) не исключают развитие слабой магнитной бури.
- Риски для здоровья:
- Увеличение вязкости (загущение) крови на фоне солнечной активности;
- Скачки артериального давления, приступы мигрени и сбои сердечного ритма.
- Рекомендации специалистов:
- Исключить из рациона жирную пищу, ограничить крепкий кофе и алкоголь;
- Увеличить потребление чистой питьевой воды и обеспечить полноценный сон;
- Снизить интенсивные физические и эмоциональные нагрузки;
- Иметь при себе необходимые гипотензивные и прочие регулярные медикаменты.