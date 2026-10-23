Риск для гипертоников: как магнитные колебания влияют на вязкость крови

Царьград: врачи предупредили о риске магнитной бури и загущения крови

Общество

Несмотря на спокойные дневные показатели Kp-индекса (1–2 балла), метеосервисы и врачи предупреждают о вероятности перехода ночных колебаний в слабую магнитную бурю. Специалисты отмечают, что повышенная солнечная активность способна провоцировать загущение крови, увеличивая риск нарушений сердечного ритма, скачков артериального давления и сильных головных болей. Медики рекомендуют снизить физические нагрузки, скорректировать рацион, пить больше воды и держать под рукой прописанные лекарства. Об этом сообщает Царьград.

Влияние геомагнитной обстановки и советы врачей

  • Геомагнитная обстановка:
    • Дневной Kp-индекс: спокойные значения в пределах 1–2 баллов;
    • Ночные и утренние всплески: фиксировались геомагнитные колебания до 4 баллов;
    • Прогноз: метеосервисы (включая Яндекс.Погоду) не исключают развитие слабой магнитной бури.
  • Риски для здоровья:
    • Увеличение вязкости (загущение) крови на фоне солнечной активности;
    • Скачки артериального давления, приступы мигрени и сбои сердечного ритма.
  • Рекомендации специалистов:
    • Исключить из рациона жирную пищу, ограничить крепкий кофе и алкоголь;
    • Увеличить потребление чистой питьевой воды и обеспечить полноценный сон;
    • Снизить интенсивные физические и эмоциональные нагрузки;
    • Иметь при себе необходимые гипотензивные и прочие регулярные медикаменты.

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