Украли 14,7 млн рублей: в РФ набрала популярность схема обмана через чаты домов

Российские киберэксперты и бизнес-консультанты зафиксировали появление новых ухищренных схем мошенничества, рассчитанных на эмоциональное давление и использование бытовых каналов связи. Как сообщили «Ленте.ру» Эмиль Халимов и Тимур Гараев, злоумышленники активно рассылают поддельные бумажные уведомления от ФНС, добавляют граждан в фальшивые домовые чаты и манипулируют темой цифрового рубля. В сентябре 2026 года в Москве одна из жертв лишилась 14,7 миллиона рублей после голосования в фейковом мессенджер-чате дома. Аналитики призывают не передавать СМС-коды и не сканировать сомнительные QR-коды для входа в сервисы. Об этом пишет Лента.ру.