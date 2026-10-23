Украли 14,7 млн рублей: в РФ набрала популярность схема обмана через чаты домов
Лента.ру: поддельные бумажные письма от имени ФНС шлют мошенники
Российские киберэксперты и бизнес-консультанты зафиксировали появление новых ухищренных схем мошенничества, рассчитанных на эмоциональное давление и использование бытовых каналов связи. Как сообщили «Ленте.ру» Эмиль Халимов и Тимур Гараев, злоумышленники активно рассылают поддельные бумажные уведомления от ФНС, добавляют граждан в фальшивые домовые чаты и манипулируют темой цифрового рубля. В сентябре 2026 года в Москве одна из жертв лишилась 14,7 миллиона рублей после голосования в фейковом мессенджер-чате дома. Аналитики призывают не передавать СМС-коды и не сканировать сомнительные QR-коды для входа в сервисы. Об этом пишет Лента.ру.
Детали новых схем обмана и механизмы манипуляции
- Схемы с псевдодокументами и «поддержкой»:
- Фейки от ФНС: поддельные бумажные письма с требованием подтвердить доход или уточнить декларацию, ведущие по QR-коду или ссылке на фишинговый сайт;
- Звонок в «службу поддержки»: рассылка сообщений о взломе «Госуслуг» с предлогом, чтобы гражданин сам перезвонил преступникам.
- Бытовые коммуникации и цифровой рубль:
- Поддельные домовые чаты: привлечение жителей к «голосованию» по коммунальным вопросам с последующим запросом СМС-кода (в сентябре 2026 года 68-летняя москвичка потеряла по этой схеме 14,7 млн рублей );
- Спекуляция на цифровом рубле: обман пенсионеров под видом отмены «принудительного перевода пенсии» в новую форму.
- Технические риски: аналитик компании «Гарда» Егор Боровинских предупредил о краже аккаунтов через поддельные QR-коды для входа в цифровые сервисы.