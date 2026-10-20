Хруст вместо каши: когда убирать капусту в Подмосковье для самых хрустящих заготовок

Подмосковные дачники вовсю запасаются капустой для зимних заготовок, но вкус и лежкость будущего урожая зависят не только от сорта. Куда важнее, в какой момент кочан срезали с грядки. О сроках и температуре для уборки капусты на засолку REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Почему сроки решают все

Засолочная капуста должна быть сочной, плотной и сладкой. Ранние сорта тут не помощники — они слишком нежные и в рассоле быстро размягчаются. Для квашения подходят среднеспелые, среднепоздние и поздние разновидности. В Подмосковье первые убирают в сентябре, последние — в октябре.

Мороз — не враг, а союзник

Легкие заморозки до −3… −4 °C поздней белокочанной капусте не страшны. Наоборот, они запускают превращение крахмалов в сахара: кочаны становятся слаще и сочнее — идеал для хорошего засола. Суровцев пояснил, что для засолки годится капуста после первого легкого морозца: после него она становится сладкой и хрустящей. Но если синоптики обещают похолодание сильнее минус четырех, рисковать и оставлять урожай на грядке не стоит — снимать нужно сразу.

Достаточно, чтобы кочан перенес один-два легких заморозка. Больше — не лучше: при сильном промерзании повреждаются кочерыжка и внутренние листья, а после оттаивания кочан делается водянистым и быстро гниет.

Если капуста все же подмерзла

Срезать промерзший кочан сразу не стоит — пусть оттает прямо на грядке, так повреждений будет меньше. Но в засолку его нужно пустить в ближайшее время: храниться он не будет.

Как определить готовность

Помимо температуры есть и визуальные подсказки. Кочан должен быть твердым и тяжелым, не продавливаться при сжатии. Нижние листья начинают желтеть и подсыхать, верхние приобретают сизоватый оттенок. Суровцев признался, что проверяет так: сжимает кочан — если он каменный, значит, готов, а если мягкий — еще рано. Для засолки нужен именно плотный кочан, иначе получится каша, а не хрустящая капуста.