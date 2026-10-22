Ночное небо ноября: гид по астрономическим событиям последнего осеннего месяца

Последний месяц осени приготовил для любителей неба несколько событий: активность метеорных потоков Тауриды и Леониды, а также полнолуние, которое случится почти одновременно с прохождением Луны через перигей. Ключевая дата — ночь с 17 на 18 ноября, когда Леониды достигнут максимума. Впрочем, в Московском регионе разглядеть падающие звезды помешает засветка. Деталями с REGIONS поделился научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

Звездопады: слабо и быстро

В ноябре на небе активны сразу несколько потоков, включая Южные и Северные Тауриды. Их пики придутся на начало и середину месяца, однако высокой интенсивности ждать не стоит — зрелище будет скромным. Куда любопытнее Леониды: их максимум ожидается в ночь на 18 ноября 2026 года. Этот поток известен стремительными метеорами, порой оставляющими яркие следы, хотя количество вспышек год от года сильно колеблется.

Короткий не стал обнадеживать: максимумы Таурид выражены слабо, поскольку сами потоки малоактивные. Их можно воспринимать как периоды чуть повышенной активности, но гарантий впечатляющего шоу нет.

Отдельная проблема — город. В Москве и Подмосковье сильная засветка делает слабые метеоры почти невидимыми, так что даже ясной ночью можно не досчитаться ожидаемого числа падающих звезд. Наблюдателям советуют уезжать подальше от фонарей и крупных населенных пунктов, выбирая открытые площадки с темным небом. Правда, полностью избавиться от влияния мегаполиса в регионе вряд ли удастся.

Луна: полнолуние и перигей

Полная Луна взойдет 24 ноября в 17:53 по московскому времени. Уже на следующий день, 25 ноября в 23:58, спутник пройдет перигей — примерно в 359 350 километрах от центра Земли. Близость двух событий позволяет с оговоркой говорить о суперлунии.

Как объяснил Короткий, обычно так называют полнолуние, случающееся не более чем за сутки до или после перигея. Здесь разрыв больше, поэтому термин применим лишь с натяжкой.

Зато для наблюдения за Луной не нужно покидать город: она видна из двора, парка или с открытого балкона, если небо чистое. Лучше выбрать точку с видом на горизонт — так проще поймать восход и оценить размер спутника на фоне зданий и деревьев. Техника не обязательна, но бинокль или телескоп помогут разглядеть детали лунной поверхности.