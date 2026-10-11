Угроза атаки безэкипажных катеров в Сочи: что рекомендовал жителям мэр

Мэр Сочи: жителей призвали отойти от побережья из-за угрозы атаки БЭК

Общество

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Прошунин сообщил об угрозе в своём канале в мессенджере MAX и призвал жителей покинуть прибрежную зону, укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

В аэропорту Сочи ввели ограничения

На фоне угрозы в аэропорту Сочи временно ограничили приём и выпуск самолётов. Ограничения введены в целях безопасности.

Утром 11 октября на территории аэропорта упали обломки беспилотника. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По имеющимся данным, никто не пострадал, однако десятки рейсов были задержаны.

Ранее у побережья атаковали танкер

За несколько дней до этого у побережья Сочи атаковали иностранный танкер. Жители и гости города могли наблюдать крупный пожар.

Власти призывают следить за официальными сообщениями и выполнять рекомендации служб безопасности. Дополнительные сведения о текущей угрозе атаки безэкипажных катеров в сообщении мэра не приводятся.

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