Угроза атаки безэкипажных катеров в Сочи: что рекомендовал жителям мэр

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Прошунин сообщил об угрозе в своём канале в мессенджере MAX и призвал жителей покинуть прибрежную зону, укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

В аэропорту Сочи ввели ограничения

На фоне угрозы в аэропорту Сочи временно ограничили приём и выпуск самолётов. Ограничения введены в целях безопасности.

Утром 11 октября на территории аэропорта упали обломки беспилотника. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По имеющимся данным, никто не пострадал, однако десятки рейсов были задержаны.

Ранее у побережья атаковали танкер

За несколько дней до этого у побережья Сочи атаковали иностранный танкер. Жители и гости города могли наблюдать крупный пожар.

Власти призывают следить за официальными сообщениями и выполнять рекомендации служб безопасности. Дополнительные сведения о текущей угрозе атаки безэкипажных катеров в сообщении мэра не приводятся.