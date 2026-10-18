Сотни российских туристов не долетели до Петербурга из-за массированной атаки БПЛА

Отпускники, летевшие из Антальи в Санкт-Петербург, неожиданно оказались в Минске: два борта Turkish Airlines — TK3140 и TK3176 — перенаправили в Белоруссию из-за ночных атак беспилотников на Северную столицу. На борту находились около 400 россиян. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Людям в чужом аэропорту уже выдали горячее питание — поддержку организовали. Но главный вопрос повис в воздухе: как и когда пассажиров отправят домой, пока неясно.

Для сотен туристов ночная атака дронов обернулась не просто задержкой рейса, а незапланированной остановкой в другой стране — с ожиданием и полной неопределенностью насчет дальнейшего маршрута.