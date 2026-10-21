Найдена семейной парой: мать сбежавшей шахматистки рассказала о здоровье дочери

Приходить в себя после побега начала 12-летняя шахматистка из Екатеринбурга

Общество

Мать 12-летней шахматистки, сбежавшей после неудачной партии на турнире в екатеринбургском ТЦ «Веер Молл», прокомментировала состояние дочери после поисков, длившихся почти сутки. По словам женщины, ребенок сейчас восстанавливается после эмоционального срыва, а в семье избегают разговоров о шахматах, сосредоточившись на самочувствии девочки. Ранее пропавшую без денег и верхней одежды школьницу нашла на улице семейная пара, которая приютила ее на ночь и утором передала полиции. В отношении матери правоохранители составили административный протокол. Об этом сообщает Р ИА Новости.

Детали происшествия и текущее состояние ребенка

  • Обстоятельства исчезновения: девочка пропала вечером 18 октября, на эмоциях убежав от матери прямо во время соревнований в ТЦ «Веер Молл» без денег и верхней одежды.
  • Ход поисковой операции: поиски продолжались почти сутки с привлечением полиции.
  • Как нашли ребенка: прохожие (местная семейная пара) заметили замерзающую девочку на улице, завели к себе домой переночевать, а утром 19 октября доставили в отдел полиции.
  • Правовые последствия: сотрудники МВД составили на мать административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней (ст. 5.35 КоАП РФ).
  • Состояние девочки: ребенок находится в безопасности с родителями, темы шахмат и турнира временно исключены из семейных разговоров.

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