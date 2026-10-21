Найдена семейной парой: мать сбежавшей шахматистки рассказала о здоровье дочери

Мать 12-летней шахматистки, сбежавшей после неудачной партии на турнире в екатеринбургском ТЦ «Веер Молл», прокомментировала состояние дочери после поисков, длившихся почти сутки. По словам женщины, ребенок сейчас восстанавливается после эмоционального срыва, а в семье избегают разговоров о шахматах, сосредоточившись на самочувствии девочки. Ранее пропавшую без денег и верхней одежды школьницу нашла на улице семейная пара, которая приютила ее на ночь и утором передала полиции. В отношении матери правоохранители составили административный протокол. Об этом сообщает Р ИА Новости.