Найдена семейной парой: мать сбежавшей шахматистки рассказала о здоровье дочери
Приходить в себя после побега начала 12-летняя шахматистка из Екатеринбурга
Мать 12-летней шахматистки, сбежавшей после неудачной партии на турнире в екатеринбургском ТЦ «Веер Молл», прокомментировала состояние дочери после поисков, длившихся почти сутки. По словам женщины, ребенок сейчас восстанавливается после эмоционального срыва, а в семье избегают разговоров о шахматах, сосредоточившись на самочувствии девочки. Ранее пропавшую без денег и верхней одежды школьницу нашла на улице семейная пара, которая приютила ее на ночь и утором передала полиции. В отношении матери правоохранители составили административный протокол. Об этом сообщает Р ИА Новости.
Детали происшествия и текущее состояние ребенка
- Обстоятельства исчезновения: девочка пропала вечером 18 октября, на эмоциях убежав от матери прямо во время соревнований в ТЦ «Веер Молл» без денег и верхней одежды.
- Ход поисковой операции: поиски продолжались почти сутки с привлечением полиции.
- Как нашли ребенка: прохожие (местная семейная пара) заметили замерзающую девочку на улице, завели к себе домой переночевать, а утром 19 октября доставили в отдел полиции.
- Правовые последствия: сотрудники МВД составили на мать административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней (ст. 5.35 КоАП РФ).
- Состояние девочки: ребенок находится в безопасности с родителями, темы шахмат и турнира временно исключены из семейных разговоров.